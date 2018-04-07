"Комсомолка" оправилась от хакерской атаки

Сайт газеты "Комсомольская правда" полностью восстановил свою работу после серьезного сбоя, произошедшего накануне вечером. По сообщению издания, ресурс "был недоступен из-за глобальной атаки хакеров на провайдеров по всему миру", сказавшейся и на работе провайдера, обслуживающего сайт "КП".

С недоступностью сайта читатели "Комсомолки" столкнулись накануне вечером. Как пояснили газете в компании-провайдере, их оборудование не справилось с кибератакой из-за уязвимости в программном обеспечении компании Cisco, поставившей под удар ее коммутаторы с поддержкой технологии SMI.

Сообщается, что хакеры обнаружили брешь и начали взламывать сети. Вместо привычной конфигурации у провайдеров появляется код с американским флагом и подписью "Не вмешивайтесь в наши выборы".

Со сложностями из-за этой атаки столкнулись множество интернет-ресурсов. О проблемах в работе социальной сети Twitter сообщали пользователи в Великобритании, Колумбии, Бразилии, Аргентине. С неполадками также столкнулись жители восточного побережья США, а также пользователи в Испании, Франции и Германии, сообщает ТАСС.