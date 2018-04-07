Скауты английского "Ньюкасла" просматривают Головина

Хавбек футбольной сборной России и московского ЦСКА Александр Головин уже летом может оказаться в одном из клубов Англии. Об интересе к полузащитнику лондонского "Арсенала" пресса уже сообщала, а теперь глаз на футболиста положили скауты другого клуба премьер-лиги – "Ньюкасл Юнайтед".

Руководители тренерского штаба "сорок" во главе с испанцем Рафаэлем Бенитесом уверены, что Головин может вписаться в модель игры команды, сообщает "Спорт-экспресс". Кроме того, в английском клубе очень положительно оценивают технические характеристики 21-летнего игрока.

Стоит напомнить, что столичный ЦСКА установил сумму отступных на хавбека в размере 10 млн фунтов стерлингов или 12 млн евро. Как считают британские эксперты, эти деньги не отпугнут руководство "Ньюкасла". Головин забил единственный мяч армейцев в недавнем матче Лиги Европы против "Арсенала" (1:4), что повысило интерес к нему со стороны английских скаутов.