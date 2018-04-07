Дуров опроверг фейк о британском гражданстве

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью газете "Ведомости" опроверг информацию о своем британском подданстве. Дуров, пояснил, что его сотрудники несколько недель ищут распространителя этой дезинформации.

Ранее были опубликованы сведения из официального реестра фирм британского правительства, согласно которым генеральный директором компании Telegram Open Network Limited является сам Дуров. Как заявили в МВД Великобритании, подданства короны не требуется что для открытия фирмы, пишет РИА Новости.

Роскомнадзор обратился Таганский районный суд Москвы с просьбой о блокировке Telegram в России. Telegram по техническим причинам отказался передать ФСБ ключи шифрования переписка пользователей.