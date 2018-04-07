Кубок Дэвиса. Надаль и Зверев ведут борьбу за полуфинал

В неофициальном командном чемпионате мира по теннису среди мужских команд – Кубке Дэвиса, — играются четвертьфинальные матчи. Наиболее интересной представляется пара Испания – Германия, которая играет в Валенсии и где выступают все сильнейшие теннисисты обеих сборных.

Накануне немцы начали встречу с победы Александра Зверева над Давидом Феррером – 6:4, 6:2, 6:2. Однако первая ракетка мира и испанской "Красной фурии" Рафаэль Надаль во втором личном поединке сравнял счет, переиграв Филиппа Кольшрайбера – 6:2, 6:2, 6:3. В субботу будет сыграна парная встреча, но эксперты уверены, что многое решит воскресный матч первых ракеток – Надаля и Зверева.

В других поединках стадии 1/4 финала Кубка Дэвиса пока следующий счет: Италия – Франция – 1:1, Хорватия – Казахстан – 1:1, США – Бельгия – 2:0.