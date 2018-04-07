Манчини уже в мае может поменять "Зенит" на сборную Италии

Слухи о возможном назначении наставника питерского "Зенита" Роберто Манчини главным тренером футбольной сборной Италии продолжают будоражить прессу на Апеннинском полуострове. Масла в огонь добавил запланированный визит специалиста в национальную федерацию футбола.

Как сообщает Спортбокс.Ru, в субботу, 7 апреля, Манчини после домашней игры питерского клуба с "Краснодаром" в чемпионате России отправится в Рим, предположительно, на переговоры с представителями итальянской федерации. Об интересе к фигуре тренера со стороны соотечественников не раз сообщала пресса и вот, кажется, переговоры вступают в решающую стадию.

При этом инсайдеры сообщают, что 53-летний Манчини покинет "Зенит" сразу по окончании чемпионата России – буквально вечером 13 мая, несмотря на действующий 3-летний контракт с "сине-бело-голубыми". Итальянец возглавил "Зенит" летом 2017 года, но больших успехов в клубе с практически идеальными финансовыми условиями не достиг: питерцы выбыли из Лиги Европы и Кубка страны, а в премьер-лиге занимают 4-е место, не попадая в зону Лиги чемпионов.