Экс-партнер Дурова рассказал, как на самом деле шифруются сообщения в Telegram

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Роскомнадзор против Telegram 33 минуты назад
Экс-партнер Дурова рассказал, как на самом деле шифруются сообщения в TelegramЧитайте нас в Telegram
Подробности о том, как в действительности происходит шифрование сообщений пользователей мессенджера Telegram, рассказал RT бывший партнер Павла Дурова по работе над соцсетью "ВКонтакте" Антон Розенберг.
В Telegram есть два вида чатов — облачные и так называемые секретные, напомнил он. В секретных применяется шифрование end-to-end: сообщение зашифровывается на устройстве отправителя и расшифровывается лишь на устройстве получателя. При этом в Telegram не видят содержимого сообщения — только метаданные: кто, кому и когда написал, каков примерный объем текста.
Это более надежно, однако данная возможность реализована в Telegram не очень удобно: секретные чаты доступны только с одного устройства, так что ими, по словам Розенберга, практически никто не пользуется.
Все остальные чаты, поясняет он, облачные: это обычные личные сообщения, а также все группы, супергруппы и каналы. Сообщения в облачных чатах шифруются на телефоне, передаются с помощью протокола MTProto на серверы мессенджера, где расшифровываются и сохраняются. В целом хранение таких чатов аналогично хранению сообщений в сети "ВКонтакте" — и ключи от них у Telegram есть.
"И если в прошлом году Павел умело манипулировал фактами, всякий раз заявляя, что требования ФСБ технически невыполнимы, потому что ключей от секретных чатов у мессенджера нет (хотя ими почти никто не пользуется, и ФСБ в запросе о них ничего не спрашивало), то в последнем письме Роскомнадзору от юристов "Агоры", представляющей интересы Telegram в суде, лукавство вышло на новый уровень, поскольку у неподготовленных читателей создается впечатление, будто у Telegram нет доступа и к содержимому облачных чатов. Гораздо честнее по отношению к пользователям было бы затратить усилия и сделать шифрование end-to-end во всех облачных чатах. Или хотя бы честно рассказывать, что и как работает и что у разработчиков Telegram доступ к сообщениям есть или технически возможен", — сказал Розенберг.
По его мнению, Дуров "так долго строил Telegram на мифе об абсолютной безопасности и защищенности, что теперь сам стал заложником ситуации и не может начать договариваться". По словам Розенберга, пока что Дуров "в привычной манере использует ситуацию, чтобы заявлять на Западе о своей якобы принципиальности и о стремлении защищать переписку пользователей любой ценой, параллельно получая бесплатную рекламу и наращивая российскую аудиторию".
Однако глава Telegram — "очень талантливый пиарщик и ухитрялся выбраться из множества сложных положений", и Дуров найдет способ разрешить ситуацию в свою пользу, уверен Розенберг.
Выходов, по словам экс-партнера Дурова, множество: "Можно долго судиться и получать пиар и рекламу. Можно пожертвовать российским рынком, так как он не приносит Дурову денег".
"И всегда остается вариант тихо и непублично договориться о неформальном сотрудничестве по каким-то ключевым, резонансным делам. Пока мы видим скорее торги с повышением ставок", — добавил Розенберг.
Чувствительным ударом, по его мнению, было бы только удаление мессенджера из магазинов приложений. И говорить о блокировке "все еще преждевременно": подобное обращение в суд происходит впервые, неизвестно, какой суд и когда будет рассматривать это дело, что решит суд. "Дальше могут быть апелляции, да и Роскомнадзор, судя по предыдущим событиям, может брать произвольные паузы в деле", — говорит Розенберг.
По его словам, необходимо помнить, что в действительности власти хотят наладить сотрудничество с мессенджером и добиться от него исполнения российских законов.
"Но если дело все-таки дойдет до блокировки, то тут у Роскомнадзора будет несколько возможностей. Самая простая — внести в список на блокировку несколько доменов мессенджера, в этом случае перестанут работать сайт и ссылки вида t.me, а также веб-версия. Далее он может заблокировать все принадлежащие Telegram сети IP-адресов", — говорит Розенберг.
После этого, по его словам, перестанут работать приложения в телефонах, но Telegram может начать пропускать трафик через арендованные прокси-серверы, адреса которых Роскомнадзору придется искать и закрывать к ним доступ.
"И главное, что могут сделать российские власти — потребовать от Apple и Google убрать приложения мессенджера из магазинов, как это ранее произошло с принадлежащей Microsoft соцсетью LinkedIn. Тогда без дополнительных ухищрений Telegram не смогут устанавливать новые пользователи, а старые не смогут обновлять версию на своих телефонах", — рассказал Розенберг.
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