Киев подозревают в планах расправиться с ДНР и ЛНР под прикрытием миротворцев

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью РИА Новости прокомментировал настойчивое стремление Украины разместить международных миротворцев в Донбассе. По мнению Затулина, этим намерением Киев маскирует планы по расправе над ДНР и ЛНР.

"Украина рада была бы видеть войска своих спонсоров и благодетелей в Донбассе. Все, что Украина хотела бы, это чтобы за неё кто-то решил проблему", — заявил Затулин.

Затулин отметил, что Россия будет противодействовать проведению миротворческой операции до выполнения других обязательств Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что миротворцы ООН могут быть отправлены на Украину только для защиты сотрудников миссии ОБСЕ.