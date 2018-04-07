Датчане сняли на видео неудачный снос башни, упавшей на городскую библиотеку

Жители датского города Вордингборг, расположенного на острове Зеландия – самом крупном в Балтийском море, стали очевидцами неудачного сноса старой силосной башни в местном порту.

Днем в минувшую пятницу, 6 апреля, специалисты взорвали заслуженное строение, однако что-то пошло не так и башня рухнула не по плану, упав на здание библиотеки.

Спасатели и полицейские, дежурившие на месте, оперативно обследовали место падения обломков и быстро убедились, что никто из присутствовавших горожан и рабочих не пострадал, сообщают СМИ.