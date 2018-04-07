КНДР испытывает экспериментальный ядерный реактор

Тема:
Ситуация вокруг КНДР 11 минут назад
КНДР испытывает экспериментальный ядерный реакторЧитайте нас в Telegram
В северокорейском научно-исследовательском центре в Енбене, вероятно, начаты испытания новейшего легководного ядерного реактора. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN, ссылаясь на аналитиков американского Института науки и международной безопасности.
По мнению этих аналитиков, после приостановки работ на несколько лет КНДР могла начать предварительное тестирование экспериментального легководного реактора. В своих выводах американские эксперты опирались на данные спутниковых снимков. По их мнению, работы возобновлены и на основном реакторе мощностью 5 мегаватт, передает "Интерфакс".
Активность на этих реакторах — признак того, что Пхеньян по-прежнему желает расширить возможности своих реакторов, считают аналитики. Оба реактора, по словам экспертов из США, способны производить оружейный плутоний для ядерного оружия.
"Прекращение операций на обоих реакторах должно быть целью любых переговоров с Северной Кореей", — заявили в институте.
Там, однако, отметили отсутствие в КНДР каких-либо признаков работы по получению плутония. Предполагается, что проблема денуклеаризации Корейского полуострова будет ключевой темой запланированной на 27 апреля встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и главы КНДР Ким Чен Ына.
Ранее по теме
-
Сеул и Пхеньян планируют установить прямую связь лидеров государств1 сутки назад
-
Ким Чен Ын послушал южнокорейскую попсу5 суток назад
-
Южная Корея и США приступили к совместным учениям6 суток назад
-
Ким Чен Ын проявил невиданные навыки дипломатии8 суток назад
-
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае с обещаниями мира10 суток назад
-
Лидеры Китая и КНДР встретились в Пекине10 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Виктории Скрипаль не дали британскую визу
- Роскомнадзор требует заблокировать Telegram в России
- Явлинский исчерпал возможности отрастить бороду
- Экс-президента Южной Кореи отправили на 24 года в тюрьму
- "Табакерку" возглавил Владимир Машков
Самое читаемое
-
Арабская сказка: русская модель оказалась в тюрьме за отказ заняться сексом с принцем
- Умерла девушка, которой ввели формалин вместо физраствора
- Жертвы таганрогского отравителя потеряли все волосы за сутки
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- В Подмосковье телевизор убил двухлетнюю девочку
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают
- Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse
- Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
Экономика
-
Как Трамп управляет финансовыми рынками
- Торговая война США и КНР навредит автопроизводителям
- Все включено: 10 самых бюджетных направлений
- Ростуризм: авиаперелеты по России дешевеют
- Три мини-пузыря: какой из них станет большим?
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00
-
Британские спецслужбы против морских свинок
- В саратовских Шиханах не нашли химоружия
- Физраствор или формалин: цена ошибки
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Алексей Панин устроил бесплатный спектакль судебным приставам
- Страшная авария на Рязанском проспекте. Видео с камеры наблюдения
- На полигоне Алабино началась подготовка к Параду Победы
- Трем первым станциям глубокого метро - 65 лет
- Москва встречает Пасху: что нельзя пропустить?
- Не стало Ирины Токмаковой
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Обнаружена древнейшая в Солнечной системе магнитная запись
- "Бесшумная" гарнитура позволит людям общаться с компьютерами без слов
- Вне Галактики впервые открыта "невидимая" нейтронная звезда
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси