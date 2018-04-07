КНДР испытывает экспериментальный ядерный реактор

В северокорейском научно-исследовательском центре в Енбене, вероятно, начаты испытания новейшего легководного ядерного реактора. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN, ссылаясь на аналитиков американского Института науки и международной безопасности.

По мнению этих аналитиков, после приостановки работ на несколько лет КНДР могла начать предварительное тестирование экспериментального легководного реактора. В своих выводах американские эксперты опирались на данные спутниковых снимков. По их мнению, работы возобновлены и на основном реакторе мощностью 5 мегаватт, передает "Интерфакс".

Активность на этих реакторах — признак того, что Пхеньян по-прежнему желает расширить возможности своих реакторов, считают аналитики. Оба реактора, по словам экспертов из США, способны производить оружейный плутоний для ядерного оружия.

"Прекращение операций на обоих реакторах должно быть целью любых переговоров с Северной Кореей", — заявили в институте.

Там, однако, отметили отсутствие в КНДР каких-либо признаков работы по получению плутония. Предполагается, что проблема денуклеаризации Корейского полуострова будет ключевой темой запланированной на 27 апреля встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и главы КНДР Ким Чен Ына.