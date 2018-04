Массовые сбои: хакеры атаковали свитчи и дата-центры

Хакерская атака на свитчи (Catalyst switch) Cisco, которые повсеместно используются в дата-центрах, привела к интернет-сбоям. Уязвимы оказались порядка 168 тысяч устройств.

По информации "Лаборатории Касперского", анонимные пока хакеры используют уязвимость в программе под названием Cisco Smart Install Client. Они перезаписывают образ системы Cisco IOS и меняют конфигурационный файл, оставляя в нем послание: "Do not mess with our elections" (Не вмешивайтесь в наши выборы — англ.). Атака коснулась в основном русскоязычного сегмента сети.

В итоге дата-центры оказались недоступны, а с ними — и многие популярные сайты, в том числе многих российских СМИ, кроме того, пользователи отмечали сбои в социальной сети Twitter, передает "Интерфакс".