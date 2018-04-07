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7 апреля 201813:32 Сергей Зыблев

Красноярцы провели митинг "За чистое небо"

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В Красноярске в субботу утром около 2000 человек пришли на митинг "За чистое небо". Люди собрались в Центральном парке, чтобы выразить возмущение экологической ситуацией. Накануне в городе из-за смога от предприятий ввели режим "черного неба" (то есть неблагоприятных метеоусловий).

Организаторы митинга "За чистое небо" постарались – наружная реклама, призывы в социальных сетях. Но площадь в городском парке заполнена лишь наполовину. Случайные прохожие, которые оказались рядом, замечают: от митинга дышать легче не станет, нужны реальные дела.

"Нужны конкретные действия! А митинги – это так, постольку-поскольку", – уверена жительница Красноярска Светлана.

Красноярская экология контролируются на высшем уровне: президент поручил до 15 июня разработать подробный план решения проблемы. Впрочем, уже сейчас за чистый воздух борются не на бумаге. И лучше всего это видно на примере старейшей красноярской ТЭЦ.

"Предусмотрены большие, масштабные работы на ТЭЦ-1, к которым мы уже приступили. За счет этого выбросы на красноярской ТЭЦ сократятся в целом на 27 процентов, а по пыли – на 80 процентов", – рассказывает директор красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

Низкая, 100-метровая труба почти снесена. На ее месте установят новые электрические фильтры. Они будут удерживать практически все, что выделяется при горении угля. А то, что все-таки просочится в атмосферу, будут рассеивать далеко за пределами города. Для этого построят новую трубу. Настоящую гигантскую башню – высотой под 300 метров.

Место под новую трубу уже определили. Сейчас на этом месте проходят геологические испытания, чтобы грунт выдержал огромную нагрузку. А старую трубу сносят со скоростью 3 метра в сутки.

В скором времени снесут не только эту трубу. К закрытию готовятся десятки мелких котельных. Их трубами город буквально утыкан. Многие работают посреди жилых микрорайонов, например, как эта котельная. Рядом поликлиника, за забором детский садик. Дым от трубы чадит прямо в окна верхних этажей. За два года закроют 14 таких котельных.

"Труба невысокая, поэтому все выбросы в квартирах. Очень большое количество жалоб от жителей как к нам на предприятие, так и в мэрию. Примерно через месяц заканчивается отопительный сезон, и этот объект выводится из эксплуатации", – говорит генеральный директор ООО "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс" Олег Гончеров.

Среди основных загрязнителей – еще промышленные предприятия, автомобили и печи частного сектора. Все вместе они делают Красноярск одним из самых грязных городов в России. Особенно остро это чувствуется в безветренные дни, когда воздух застаивается, и таких дней становится аномально много.

"Мы понимаем, что есть метеорологическая аномалия. На нее мы повлиять не можем. И наряду с этой аномалией техногенное воздействие становится последней каплей, из за чего появляется "черное небо", – поясняет эколог Сергей Шахматов.

"Болевые точки" на контроле у местных властей. Разрабатывают новую схему движения, готовятся закупить новый общественный транспорт, в том числе электрический. С промышленными предприятиями договариваются о снижении количества выбросов за счет модернизации производства.

"Мы с каждым предприятием подписали соглашение, в котором предусмотрен перечень мер по улучшению экологической ситуации. В ряде случаев даже обговариваем количество снижения выбросов", – заявляет и.о. министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.

Экологические проблемы в Красноярске копились десятилетиями. Сейчас их начали решать, и через два года жители города увидят явные изменения.

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