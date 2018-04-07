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7 апреля 201814:09

На американском шоу разобрали самые русофобские высказывания

Youtube/Stringers America

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Самые яркие русофобские высказывания в СМИ США процитировал в эфире радиошоу Джона Батчелора американский профессор, специалист по России Стивен Коэн. По словам эксперта, прежде он не учитывал русофобию как одну из движущих сил новой холодной войны, и это было его ошибкой. За нее он извинился перед слушателями, передает РИА Новости.

По словам Коэна, освещая итоги недавних выборов президента России, такие газеты как The Washington Post и New York Times, как и кабельные телеканалы, использовали термин "фиктивные выборы" (sham election). Авторы таких материалов и сюжетов, по мнению Коэна, продемонстрировали пренебрежение к российским гражданам, голосовавшим вовсе "не под дулом пистолета".

Из той же серии — и утверждение журналиста Тима Дикинсона из журнала Rolling Stone о том, что "многое из того, что выдается за гражданское общество в России, на самом деле контролируется Путиным".

"Эмпирически это в корне неверно. Но вот что он говорит на самом деле: общество в России — это продолжение Путина. Это его определение России, учитывая тот факт, что Путина так демонизируют у нас", — объясняет Коэн.

The Washington Post опубликовала редакционную статью с заголовком "Поклоняться богу — преступление? В России да". При этом в России исповедуют несколько религий, все они, по словам Коэна, "процветают". Ведущего Джона Батчелора особенно возмутил заголовок статьи — он назвал его "глупостью". В статье рассказывается о злоключениях гражданина Дании Денниса Кристенсена, которому грозит суд в Орле за организацию деятельности отделения "Свидетелей Иеговы" (организация запрещена в России).

Коэн вспомнил также известное высказывание сенатора Джона Маккейна, назвавшего Россию в интервью CNN четыре года назад "бензоколонкой, которая притворяется страной". Примерно в то же время журналистка The Washington Post Энн Эпплбаум написала в статье для журнала The Slate, что "путинская Россия — антизападная держава с другим, более зловещим видением глобальной политики".

А эксперт по России Томас Грэм заявил в статье в The Financial Times, что у Запада есть проблемы "не с Путиным, а с Россией".

Колумнист Bloomberg Элай Лейк в недавней статье об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери призвал относиться к России "как к террористу, которым она является". "Вопрос, можно ли окончательно обвинить в инциденте Москву, к делу не относится", — уточняет Лейк.

"Гангстерским раем" называет Москву в материале The Guardian эксперт по международным отношениям Марк Галеотти.

Экс-директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в сенатском Комитете по разведке заявлял, что "русские придут за Америкой". А Грегори Файфер в журнале Forreign Affairs задает вопрос, "сможет ли Россия когда-нибудь быть нормальной".

А эксперт по международным отношениям Грэм Эллисон в статье для The National Interest признается: "Какой бы демонической, разрушительной, хитрой, заслуживающей быть задушенной ни была Россия, суровый факт — в том, что мы не можем убить этого выродка, не покончив с собой".

Процитировав столь яркие высказывания, Стивен Коэн поясняет: у россиян нет исторически или генетически обусловленного предвзятого отношения к американцам, тогда как на Западе теперь демонизируют не только президента Путина, но и Россию в целом.

В том числе поэтому, по его словам, распространение русофобских настроений среди американской политической и информационной элиты — еще один фактор, делающий нынешнюю холодную войну более опасной.

Отношения России и Запада Коэн обсуждает с Джоном Батчелором уже пятый год. В декабре он высказал мнение, что Вашингтон все делает для того, чтобы объявить незаконными любые контакты с Россией.

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