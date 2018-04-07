У Японии появились военные "мобильные амфибийные силы"

Силы самообороны Японии пополнились новым видом войск — морской пехотой. "Мобильные амфибийные силы" приступили к службе после официальной церемонии в префектуре Нагасаки на острове Кюсю, пишет ТАСС.

Как заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра, японские морпехи покажут миру "твердое стремление защищать наши острова".

Чуть более двух тысяч бойцов "мобильных сил" предназначены для обороны отдаленных японских островов между Кюсю и Тайванем. Но сначала Япония попробует повлиять с помощью морпехов на конфликт с Китаем из-за необитаемых островов Сенкаку близ Окинавы.

Перемещаться служащие этих сил будут на 17 американских конвертопланах MV-22 Osprey и машинах-амфибиях.