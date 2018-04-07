Гарет Бэйл не собирается уходить из мадридского "Реала"

Ведущий форвард футбольной сборной Уэльса и мадридского "Реала" Гарет Бэйл планирует продолжать выступления за свой нынешний клуб и не рассматривает варианты поиска другой команды. Ранее сообщалось, что валлиец недоволен отсутствием регулярной игровой практики.

Кроме этого, не раз говорилось о том, что и руководство "Королевского клуба" готовит летом трансфер Бэйла с целью освежить и омолодить линию атаки, напоминает Чемпионат.Ru. Тем не менее, сам 28-летний нападающий готов бороться за место в составе и продолжать отрабатывать контракт, рассчитанный до конца лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Бэйла заинтересован английский "Манчестер Юнайтед". Но также проходила информация, что "Реал" хочет выручить за форварда не менее 100 млн евро, а это не вполне подъемная сумма даже для европейских грандов. В нынешнем сезоне семпионата Испании Гарет забил 11 голов в 20 матчах.