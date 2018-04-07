Террористы выпустили по Дамаску две мины

Боевики группировки "Джейш аль-Ислам" за минувшие сутки выпустили две мины в сторону сирийской столицы Дамаска. Кроме того, из стрелкового оружия обстреляны позиции правительственных войск Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.

Также в квартале Барза Дамаска взорвался заминированный автомобиль, погиб один мирный житель, еще шестеро ранены.

Российский Центр по примирению враждующих сторон ведет переговоры с лидерами группировки "Джейш аль-Ислам", которая базируется в пригороде сирийской столицы Восточной Гуте, о выходе боевиков и членов их семей через гуманитарный коридор.