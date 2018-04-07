Пассажир умер во время полета из Питера в Ереван

Во время посадки в международном аэропорту Звартноц самолета рейсом Санкт-Петербург-Ереван скончался пассажир. Экипаж лайнера и врач попытались оказать помощь больному, но не преуспели, пишет ТАСС.

Как рассказала пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации Армении Сатеник Ованнисян, у скончавшегося 39-летнего гражданина России Артака Ванецяна были "очень серьезные проблемы со здоровьем".