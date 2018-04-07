В воде из-под ядровского фильтрата смогут жить рыбы, уверяет оператор полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" Максим Конопко.

На полигоне около Волоколамска продолжаются работы по откачке фильтрата во временный резервуар, на следующей неделе будет заключен контракт на его очистку. Очистка будет проводиться до параметров рыбного хозяйства.

Уже перекачано около 2 тысяч кубических метров фильтрата, передает "Интерфакс".