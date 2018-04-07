Яковенко отправил Джонсону личную ноту

Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту, в которой содержится просьба о встрече с главой МИД Борисом Джонсоном для обсуждения ситуации по Солсбери.

Как заявил в субботу представитель пресс-службы посольства, встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, как представляется, давно назрела. По его словам, необходимо обсудить весь комплекс двусторонних отношений, а также расследование инцидента в Солсбери. "В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту", — приводит слова дипломата РИА Новости.

Посольство не может дать "удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества" с британским МИД, добавил он. Российское посольство рассчитывает организацию такой встречи в самое ближайшее время.

Между тем стало известно, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел из комы и может говорить. Главврач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшард заявила ранее, что Скрипаль хорошо реагирует на лечение, и его состояние быстро улучшается. В посольстве РФ в Великобритании выразили надежду, что с улучшением состояния Скрипаля объективное проведение расследование произойдет в кратчайшие сроки, и все обвинения британской стороны будут сняты.

Со своей стороны племянница Скрипаля Виктория подтвердила Business FM, что ей не выдали визу в Великобританию. Она также рассказала, что после телефонного разговора с Юлией в начале недели ей больше не удалось до нее дозвониться.