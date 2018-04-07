Норвежцы испугались, приняв сирену за предупреждение о вторжении "восточного соседа"

В Норвегии жители находящегося близ границы с Россией города Вадсе, в котором сработала сирена, решили, что началось наступление "восточного соседа". По сообщению норвежской телерадиокорпорации NRK, сигнал тревоги прозвучал в 23:50 (01:50 по Москве).

Причина срабатывания сирены не уточняется, передает RT. "Некоторые, конечно, посчитали, что произошло самое худшее — война", — заявил глава местной полиции Ян-Олаф Шелберг. Полицейские приняли несколько телефонных звонков встревоженных жителей.

Похожие инциденты — не редкость. В августе прошлого года две радиостанции острова Гуам в Тихом океане выдали в эфир сигналы экстренного оповещения, предупредив граждан о грозящей им опасности.

А 13 января нынешнего года жители Гавайев получили предупреждение о якобы летящей в сторону этого американского штата баллистической ракете. В тексте было указано, что происходящее — не учения.