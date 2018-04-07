Опубликовано фото с места страшной аварии с хоккейной командой в Канаде

В социальных сетях размещена фотография, запечатлевшая последствия страшного ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды, произошедшего 7 апреля в центральной канадской провинции Саскачеван.

Напомним, что автобус, в котором находились спортсмены из клуба Humboldt Broncos, столкнулся с многотонным тягачом с полуприцепом. В результате аварии погибли 14 человек, еще столько же пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Трое раненых доставлены в больницу в критическом состоянии.

Всего в транспортном средстве, перевозившем игроков и сотрудников клуба к месту проведения матча, было 28 человек.

Российские хоккеисты выразили соболезнования своим заокеанским коллегам.

"Федерация хоккея России приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также Hockey Canada — Хоккейной ассоциации Канады. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой страшной аварии ", — говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и полицейские, которым предстоит определить причину трагедии.