Григорьева-Апполонова госпитализировали с сильным бронхитом и язвой

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов был госпитализирован из-за проблем с легкими и желудком. По сообщению телеграм-канала Mash, музыкант жаловался на сильную боль в желудке и кашель.

Врачи диагностировали у Григорьева-Апполонова сильный бронхит из-за курения и обострение язвы. Причиной проблем с желудком у певца, по их мнению, было употребление алкоголя.

Сообщается, что сейчас солист "Иванушек" уже выписан. Между тем в прошлом году умер от цирроза печени другой солист "Иванушек" Олег Яковлев.

На днях в Санкт-Петербурге была госпитализирована с обострением бронхита эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха. Около месяца назад в северной столице был госпитализирован рок-музыкант Борис Гребенщиков. Изначально сообщалось, что у певца и гитариста "Аквариума" — проблемы с сердцем после операции. Однако позже на официальной странице Гребенщикова в Facebook появилось опровержение. Представители артиста заявили, что он сильно простудился.

В конце февраля в реанимацию НИИ имени Склифосовского был экстренно госпитализирован народный артист России Валерий Гаркалин.