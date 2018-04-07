Россия не позволит сделать ее козлом отпущения

Посольство России в Швеции раскритиковало заявление высокопоставленных шведских чиновников о виновности Москвы в покушении на жизнь семьи Скрипалей в Великобритании. По словам министра иностранных дел Маргот Валльстрём и премьер-министра Стефана Лёвена, Россия является "единственным вероятным виновником".

Как заявили ТАСС в посольстве, Швеция нарушила принцип презумпции невиновности и не имеет доказательств, подтверждающих столь тяжкое обвинение. Швеции стоит задать прямые вопросы Лондону, указали российские дипломаты. Россия никому не позволит назначить ее "козлом отпущения" и в ультимативном тоне требовать от нее оправданий, заявили в посольстве.

В марте ряд стран в рамках скоординированной акции объявил о высылке российских дипломатов в качестве знака солидарности с Великобританией.