На Украине задержали россиянина из списка невъездных

В Харьковской области Украины задержан россиянин, который пытался незаконно пересечь границу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, пограничники заметили на территории России человека, который двигался в сторону Украины. Они вышли на перехват и уже на украинской территории задержали 28-летнего гражданина РФ. Как выяснилось, мужчина пытался пересечь границу, потому что ему уже запрещен въезд на территорию Украины.

По этому факту составлен административный протокол, задержанного ожидает суд.