Молодой футболист французского "Гавра" найден мертвым

Игрок оборонительной линии французского футбольного клуба "Гавр" Самба Диоп скончался при невыясненных обстоятельствах. 18-летнего защитника обнаружили в доме его родителей в субботу, 7 апреля, в бессознательном состоянии. Причина смерти игрока пока не установлена.

Диоп имел контракт с "Гавром" и выступал за команду "небесных" во французской Лиге 2. Игрок имеет сенегальские корни, сообщает телеканал Russia Today. Обстоятельства смерти Диопа на данный момент выясняются, но пресс-служба "Гавра" сообщила, что оборонец не имел никаких противопоказаний к занятиям спортом.