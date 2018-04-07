Молодой футболист французского "Гавра" найден мертвым

7 апреля 201815:15
Молодой футболист французского "Гавра" найден мертвымЧитайте нас в Telegram
Игрок оборонительной линии французского футбольного клуба "Гавр" Самба Диоп скончался при невыясненных обстоятельствах. 18-летнего защитника обнаружили в доме его родителей в субботу, 7 апреля, в бессознательном состоянии. Причина смерти игрока пока не установлена.
Диоп имел контракт с "Гавром" и выступал за команду "небесных" во французской Лиге 2. Игрок имеет сенегальские корни, сообщает телеканал Russia Today. Обстоятельства смерти Диопа на данный момент выясняются, но пресс-служба "Гавра" сообщила, что оборонец не имел никаких противопоказаний к занятиям спортом.
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