Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что искусственный интеллект способен в будущем создать "бессмертного диктатора". Об этом предприниматель поведал в новом документальном фильме Do You Trust This Computer? ("Вы доверяете этому компьютеру?")

По мнению Маска, развитие искусственного интеллекта может в перспективе привести к тому, что в той или иной форме он будет управлять миром. "Самое нестрашное будущее", которое может себе представить Маск, это "то, в котором мы хотя бы демократизировали искусственный интеллект".

Если же разработать "богоподобный цифровой суперинтеллект" сможет одна компания или небольшая группа людей, "они смогут завоевать мир", — говорит он. При этом диктатор-человек рано или поздно умирает, а в случае с искусственным интеллектом такой диктатор будет жить вечно.

Искусственному интеллекту даже не нужно обязательно "быть злым", чтобы уничтожить человечество: "если у него есть какая-то цель, и человечество стоит на пути, он уничтожит его в порядке вещей, даже не думая об этом", — говорит предприниматель.

Ранее Маск среди прочего заявлял, что из-за соперничества в области искусственного интеллекта может начаться Третья мировая война, и что нужно двигаться в направлении строительства космических станций на Марсе и Луне, чтобы у человечества была возможность восстановить цивилизацию, если на Земле снова наступят "Средние века".