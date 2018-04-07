Ополченцы призвали украинских солдат не забывать свои корни

Власти Луганской народной республики напомнили бойцам украинской армии о "пасхальном" перемирии. Оно вступило в силу в Донбассе 30 марта, пишет РИА Новости.

Официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы командования и позволить "православным людям провести Пасхальные праздники".

Марочко напомнил украинским бойцам об общих славянских корнях. "Мы — один народ, против которого наши многовековые противники развязали подлую войну, стравливая нас друг с другом", — сказал Марочко.

Марочко подтвердил приверженность Народной милиции ЛНР режиму прекращения огня, но предупредил о решительном ответе на провокации.