Задержан глава УЭБ УМВД по Новгородской области

Глава управления экономической безопасности УМВД Новгородской области Валерий Корольков, обвиняемый в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, задержан сотрудниками ФСБ.

Видео с задержания опубликовал Следком в своем Telegram-канале.

Корольков в течение 10 лет присваивал выплаты ветеранам боевых действий, всего он похитил около 250 тысяч рублей. Кроме того, сотрудник ведомства, пользуясь своим положением, получил участок на озере Селигер.