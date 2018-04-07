Гута: боевики обстреляли Дамаск и прикрылись живым щитом в Думе

Сирийская армия возобновила боевые действия против группировки "Джейш аль-Ислам" (запрещена в России). Террористы за сутки выпустили 25 мин и реактивных снарядов по Дамаску. Погибли 7 и ранены 42 мирных жителя, пишет ТАСС.

Как сообщил в субботу начальник российского Центра примирения враждующих сторон Юрий Евтушенко, правительственные войска освобождают районы города Дума от непримиримых.

По словам Евтушенко, договоренности с лидером "Джейш аль-Ислам" (запрещена в России) позволили за месяц вывести из Думы 33,3 тысячи человек, в том числе 29,2 тысячи мирных жителей. Город покинули 738 боевиков и тысячи членов из семей, пишет РИА Новости.

По информации источников внутри террористов, были убиты прежние лидеры группировки Абу Хумам, Абу Омар и Абу Али.

Минобороны РФ возложила ответственность за срыв мирного процесса на группировку "Джейш аль-Ислам". Террористы заблокировали выход мирных жителей по гуманитарному коридору. Боевики использует местное население в качестве "живого щита".