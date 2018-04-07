Украинским "нелюдям" Крымский мост не по зубам

Эксплуатации Крымского моста ничего не помешает, заявил зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее националисты "Добровольческого движения ОУН" (запрещено в РФ) обещали, по информации ряда средств массовой информации, организовать теракты в день открытия моста межу Крымом и Краснодарским краем и совершить несколько атак на дипведомства РФ на Украине.

Водолацкий объяснил, что заявления националистов не более чем возгласы нелюдей, которые хотят обратить на себя внимание. У них нет возможностей вмешаться в эксплуатацию моста, это просто провокационные действия. Водолацкий уверен, что у большинства украинцев такие экстремистские заявления вызывают отторжение и даже ненависть.

Но группировка ОУН (запрещено в РФ) вооружена и пользуется поддержкой украинских президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и СБУ. Поэтому доминирует в ряде регионов, хотя и там уже люди устали от насилия и революций, передает ТАСС.

Длина Крымского моста – 19 километров, это самый протяженный в России и один из самых протяженных в Европе мостов. Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиардов рублей.

Президент РФ Владимир Путин не исключает, что движение автомобилей по переправе откроют раньше декабря.