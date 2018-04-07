Саакашвили собрался читать лекции в Академии спикеров Нидерландов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что договрился о сотрудничестве с Академией спикеров Нидерландов – он будет читать там лекции и таким образом зарабатывать себе на жизнь. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а опыт буду использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации", — продолжил он.

Саакашвили в феврале был выслан с Украины. Ему запрещен въезд в эту страну до 2021 гола. Сперва он оказался в Польше, а потом приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.