Голевой дубль Азмуна принес "Рубину" победу над "Ахматом"

В столице Татарстана прошел очередной матч 25-го тура российской футбольной премьер-лиги. Местный "Рубин" принимал гостей из Грозного – чеченский "Ахмат". В этой игре был забит самый быстрый гол чемпионат России – отличился Магомед Митришев, — но выиграли встречу хозяева – 3:2.

Форвард "Ахмата" сумел забить мяч в ворота хозяев на 18-й (!) секунде встречи. После этого "Рубин" долго собирался "с мыслями" и сумел восстановить равновесие лишь в начале второго тайма: Попов использовал пас Азмуна. А затем пришло время самого иранского нападающего, который на 63-й и 70-й минутах вывел "Рубин" вперед.

Казалось, исход встречи предрешен, но гости отнюдь не смирились с поражением и устроили штурм ворот казанцев в последние 15 минут. Итогом стал второй гол Митришева, который отличился через 86 минут после своего первого гола. Тем не менее, "Рубин" удержал победный счет.