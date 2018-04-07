Турция хочет купить противотанковые комплексы "Корнет"

Турецкие журналисты выяснили подробности нового контракта на поставки российского вооружения. По данным издания "Йени шафак", Турция хочет купить у России противотанковые ракетные комплексы типа "Корнет", а также заключит соглашение на обслуживание комплектов, уже применяемых в турецкой армии. Подобный контракт может стать приоритетом в военно-техническом сотрудничестве двух стран, пишет "Интерфакс".

В планах Турции также закупка российской экипировки для пехоты и транспортных средств. Вдобавок Турция заинтересована в помощи российских специалистов в улучшение брони танков.