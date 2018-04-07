Клинцевич поведал об американских сигналах

Если бы Россия обнаружила свою слабость, Вашингтон бы послал ей другой сигнал.

Так отреагировал член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич на заявление США о том, что пятничные санкции — сигнал о возможных последствиях злонамеренных действий Москвы.

Представитель Госдепа США ранее сообщил, что Россия сама себя изолирует и не хочет брать на себя ответственность за свои действия. При этом подчеркнул, что о разрыве диалога между Россией и США речи не идет.

Клинцевич предположил, что России, не умей она за себя постоять, послали бы другой сигнал. Сенатор также высказал мнение, что в США продолжают считать сигналами и атомные удары по Хиросиме и Нагасаки, и вторжение в Ирак – все действия, направленные на смену режима, не устраивающего Вашингтон.

Клинцевич назвал санкции откровенной антироссийской акцией, которая несомненно повлияет на отношения России и США. При этом политическая традиция США – обвинять во всем оппонентов, передает РИА Новости.