Формула-1. Кими Райкконен выиграл третью свободную сессию

Финский пилот команды Ferrari Кими Райкконен стал победителем третьей серии свободных заездов на втором этапе чемпионата мира по автогонкам Гран-при Бахрейна. На трассе "Сахир" экс-чемпион мира показал лучшее время, как и по ходу второй сессии – 1 мин. 29,868 сек. Россиянин Сергей Сироткин стал предпоследним.

Райкконен при этом намного обошел своих ближайших преследователей: Макс Ферстаппен из команды Red Bull отстал более, чем на полсекунды (+0,525), а его напарник Даниэль Риккардо – на 0,585 сек. Чемпион мира Льюис Хэмилтон (Mercedes) – четвертый, немец Себастьян Феттель (Ferrari) — пятый, финн Валттери Боттас (Mercedes) – шестой.

Команда Williams, за которую выступает россиянин Сергей Сироткин в третьей серии заездов провалилась: два ее болида заняли два последних места. Однако наш соотечественник впервые на Гран-при Бахрейна оказался выше напарника по "конюшне" Лэнса Стролла: россиянин – 19-й, а канадец – 20-й.