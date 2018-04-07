На "Курской" на рельсы упал пассажир

На центральном участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена: от станции "Партизанская" до станции "Киевская" – в субботу днем на некоторое время было прервано движение поездов. Дело в том, что на станции "Курская" на пути упал пассажир. Об обстоятельствах произошедшего и состоянии пассажира не сообщается, передает "Интерфакс".