Произошедшим с животными Скрипалей заинтересовались зоозащитники

Британское отделение организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) призывает расследовать обстоятельства смерти домашних животных Сергея и Юлии Скрипалей после отравления их хозяев в Солсбери. Ранее сообщалось, что морские свинки погибли от обезвоживания, а кот был усыплен. Еще один кот Скрипалей пропал.

"Никто не должен был оставлять этих животных в доме, как нельзя оставлять детей — ясно, что их нужно было спасти. PETA призывает к расследованию с целью определить, как этому дали случиться, и обеспечить выполнение необходимых процедур", — заявила организация в "Твиттере".

No one should have left these animals inside the house any more than they would have done children – clearly, they should have been rescued. PETA is calling for an investigation in order to determine how this was allowed to happen & ensure that procedures are put in place. https://t.co/hpu0GG5iUI