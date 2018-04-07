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Отравление Скрипаля 27 минут назад

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7 апреля 201817:17

Произошедшим с животными Скрипалей заинтересовались зоозащитники
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Британское отделение организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) призывает расследовать обстоятельства смерти домашних животных Сергея и Юлии Скрипалей после отравления их хозяев в Солсбери. Ранее сообщалось, что морские свинки погибли от обезвоживания, а кот был усыплен. Еще один кот Скрипалей пропал.

"Никто не должен был оставлять этих животных в доме, как нельзя оставлять детей — ясно, что их нужно было спасти. PETA призывает к расследованию с целью определить, как этому дали случиться, и обеспечить выполнение необходимых процедур", — заявила организация в "Твиттере".


По словам директора британского отделения PETA Элизы Аллен, смерть домашних животных семьи Скрипалей — "еще одна трагедия в этой ужасной ситуации, и на этот раз очевидно, что ответственность несут британские власти". Ее заявление цитирует британская The Independent.

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