Высланный из Штатов российский дипломат попал в базу "Миротворца"

Скандальный сайт "Миротворец" включил в свою базу торгового представителя РФ Александра Стадника, которого выслали из США. "Миротворец" назвал дипломата "представителем страны-агрессора" и "сотрудником спецслужб страны-агрессора".

Сайт "Миротворец" публикует личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других лиц, которых называет "изменниками родины". Тем самым сотрудники сайта ставят их жизнь и здоровье под угрозу. С критикой работы сайта выступали бывшая представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

США и Канада, а также ряд стран Европы выслали более 100 российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.