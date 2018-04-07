Россияне отмечают Великую субботу с Благовещением и готовятся к Пасхе

В этом году Великая суббота совпала с еще одним большим праздником — Благовещением. Такое бывает довольно редко. В храмах с утра много людей, все по традиции несут освящать куличи и яйца.

Пасхальные куличи, раскрашенные яйца и красные церковные свечи… Очередь из людей не кончается. На торжественный процесс освящения пасхальной трапезы многие пришли целыми семьями.

Во время освящения куличей москвичи делятся между собой рецептами пасхальной трапезы. Ирина с дочкой испекли пасху. Секретный рецепт достался от бабушки и стал семейной традицией. Теперь каждый год собираются вместе, чтобы приготовить блюда на пасхальный стол.

"По старому рецепту, полученному от бабушки, готовили пасху заварную царскую. Вместе с дочерью и семьей красили и готовили в четверг", — говорит Ирина.

В этом году Великая суббота совпала с праздником Благовещения. В этот день принято отпускать на волю птиц. Эта традиция символизирует весть архангела Гавриила о скором рождении Иисуса Христа.

Великая суббота — день отдыха, молитвы и духовной подготовки к Пасхе. Священнослужители советуют: в этом году освящать можно не только пасхальную трапезу, но и другие продукты, которые были запрещены во время поста.

"На пасху традиционно освящают те яства, которые можно вкушать завтра — творог, сметана. Так как праздник совпал с окончанием Великого поста, раньше нельзя было вкушать это. И люди могут есть уже освященные продукты", — рассказывает монах Серафим.)

А в Храме Христа Спасителя прихожане смогут попробовать самую большую пасху. Ее вес — более тонны. На изготовление ушло 700 килограммов творога, сахарной пудры, масла и изюма. Необычное кулинарное изделие доставили в Москву из Ростова-на-Дону.