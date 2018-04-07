В московском метро мужчине поездом оторвало ноги

Пассажир, упавший на рельсы в московском метро, лишился обеих ног. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева, ЧП произошло в субботу примерно в 15:25 московского времени. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Пострадал 27-летний житель одной из стран СНГ. Он госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с предварительным диагнозом "ампутация нижних конечностей".

Чтобы достать пострадавшего, напряжение на путях снималось на 40 минут. В настоящее время движение поездов восстановлено.

По словам Мышляева, очевидцы подтвердили, что мужчина бросился под прибывающий поезд сам. Информация о случившемся направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.