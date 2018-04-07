Кубок Дэвиса. Хачанов и Рублев проиграли австрийской паре

На кортах столичной Малой спортивной арены "Лужников" продолжается зональный матч Кубка Дэвиса Россия – Австрия, победитель которого осенью сыграет стыковой матч за возвращение в высший дивизион турнира. После парной встречи наша команда уступает гостям – 1:2.

Капитан российской сборной Шамиль Тарпищев после пятничных одиночных встреч, когда хозяевам кортов не удалось повести в счете (1:1) провел замену в паре и вместе с Кареном Хачановым выпустил Андрея Рублева. В этом состае парни дошли до финала недавнего турнира Masters, но в Москве против австрийцев сплоховали.

Ветеран команды Австрии Юрген Мельцер и его напарник Филипп Освальд были лучше нашего дуэта и победили со счетом 6:3, 7:6. Теперь командам предстоят две одиночные встречи и нашей сборной отступать некуда: надо выигрывать или за право сыграть в Мировой лиге I будут бороться представители Австрии.