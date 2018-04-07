Экс-президента Бразилии все же арестуют

Федеральный верховный суд Бразилии отклонил иск защиты экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, добивавшейся отмены ордера на его арест. По сообщению телеканала Globo, решение принял судья Эдсон Факин, специализирующийся в высшей судебной инстанции Бразилии на антикоррупционных делах.

У бывшего главы государства не осталось других возможностей для обжалования ордера на арест, передает ТАСС. Ордер выдал на днях судья Сержиу Моро, призвав экс-президента добровольно сдаться полиции до 17:00 6 апреля по местному времени (23:00 по Москве). В установленный срок бывший президент в полицию не явился.

По информации национальных СМИ, он сдастся полиции для начала отбытия наказания только после завершения церемонии в память о его покойной супруге Марии Летисии. Мероприятие организовано перед зданием профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу в штате Сан-Паулу. На церемонии появился перед своими сторонниками и сам Лула да Силва.

В конце января Луис Инасиу Лула да Силва, возглавлявший Бразилию с 2003 по 2010 год, был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы по делу о коррупции. По законодательству страны, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Тем не менее, экс-президент остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре.