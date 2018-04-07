Российские специалисты по авиабезопасности прилетели в Каир

Российские специалисты по авиабезопасности прибыли в Каир. Спецгруппа из восьми человек начнет работу 11 апреля в столичном аэропорту, пишет ТАСС.

Россияне будут досматривать багаж, ручную кладь и грузы на рейсах "Аэрофлота" и EgyptAir в Россию. Ранее РФ и Египет подписали соглашение о возобновлении авиасообщения.

Первый рейс после 2,5-летнего перерыва из Москвы в Каир выполнит 11 апреля российская компания "Аэрофлот". "Аэрофлот" и EgyptAir будут отправлять рейсы в Москву из терминала 2, который прошел полную модернизацию и считается наиболее современным и технически оснащенным.

В случаем успешной работы российских специалистов в Каире возможно обсуждение возобновления полетов на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада, сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета "Когалымавиа". При теракте погибли 217 туристов и семь членов экипажа.