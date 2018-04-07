Британский МИД пообещал рассмотреть запрос на встречу Яковенко с Джонсоном

В МИДе Великобритании получили запрос посольства России на встречу посла Александра Яковенко и министра Бориса Джонсона. Ответ на него будет отправлен должным образом, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что нота с запросом о встрече для обсуждения, в том числе и дела об отравлении Скрипалей, российский посольством отправлена.

В то же время о деле Скрипалей высказался экс-директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жосе Бустани. Он заявил, что поражен поспешностью, с какой британские власти сделали выводы об инциденте в Солсбери. Бустани, хоть он и покинул пост 16 лет назад, интересуется, почему Лондон срочно не обратился в ОЗХО, ведь это задача организации – срочно идентифицировать вещество с привлечением лучших экспертов. Бустани также обратил внимание на выборочное действие яда: если это "новичок", почему пострадали только два человека.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион также высказал свое мнение об инциденте в Солсбери. Он назвал "дело Скрипалей" провокацией, призванной ослабить Россию. До тех пор, пока доказательства не будут представлены (а в этом митрополит Иларион сомневается), инцидент будет считаться дискредитацией России, прозвучало в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

4 марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери неизвестным веществом. Британские власти обвинили в причастности к инциденту Москву, Кремль с негодованием эти обвинения отверг. В настоящее время Сергей и Юлия Скрипаль идут на поправку.