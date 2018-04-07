Посольство РФ не в курсе экстренной посадки самолета с россиянами в Дели

Самолет российской чартерной компании Royal Flight, выполнявший рейс 8772 по маршруту Фукуок (Вьетнам) – Екатеринбург, совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели. На борту воздушного судна находились 345 пассажиров, никто из них не пострадал. Причиной посадки, предположительно, стал технический сбой, передает РИА Новости со ссылкой на индийские СМИ.

Информацию о вынужденной посадке самолета с россиянами подтвердил представитель аэропорта. По его словам, к лайнеру прибыли машины скорой помощи и пожарные расчеты. Но ни возгорания, ни пострадавших на борту обнаружено не было, заверил источник.

Между тем посольство РФ в Индии не располагает информацией об этом инциденте. Как заявил второй секретарь дипмиссии Артур Гербст, официально никаких данных об этом в посольство пока не поступало.