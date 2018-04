Теракт в Мюнстере: грузовик влетел в толпу людей

В немецком городе Мюнстер в толпу людей на улице въехал грузовик, как минимум три человека погибли. По сообщению газеты Rheinische Post, полиция рассматривает случившееся как теракт. По сообщению правоохранителей, водитель грузовика застрелился. В данный момент место происшествия исследуют на предмет наличия взрывчатки.

Газета сообщает о 30 пострадавших по данным на этот момент. При этом, по данным издания FOCUS, пострадавших около 50. Официальных данных от полиции пока нет. Центральная часть Мюнстера, на территории которой произошел наезд, оцеплена, передает ТАСС.

Через "Твиттер" полиция просит воздержаться от посещения центра Мюнстера. Те, кто находится там в данный момент, должны как можно скорее покинуть местность, чтобы не мешать работе оперативников. В районе Кипенкерль проходит крупномасштабная операция.

#BREAKING NEWS: Here are images from the scene after a van plows into pedestrians in #Muenster, Germany. We can confirm there have been multiple casualties pic.twitter.com/bgd8sn2MFM