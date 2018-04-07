Сидящий в тюрьме Санчес выдвинут на пост главы Женерелитета Каталонии

Председатель парламента Каталонии Роже Торрен предложил политика Жорди Санчеса в главы правительства автономного сообщества. "У его самая большая поддержка и есть все политические права", — написал Торрен в Twitter.

В данный момент Санчес сидит в мадридской тюрьме. Правительство Испании обвиняет его в восстании в связи с проведением незаконного референдума о независимости в прошлом году. Ранее Санчес снимал свою кандидатуру, когда его кандидатуру выдвигали в каталонские лидеры, пишет РИА Новости.

Ситуация осложняется тем, что, по решению Конституционный суда Испании, кандидат на пост главы женералитета должен лично присутствовать на обсуждении и голосовании в каталонском парламенте.