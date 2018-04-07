У мужчины, ехавшего из Донбасса в Харьков, нашли пластид и патроны

Украинские полицейские на блокпосту, расположенном на выезде из Донецкой области, остановили автомобиль "ВАЗ", направлявшийся из Луганской области в Харьков.

Автомобиль досмотрели, у пассажира, 37-летнего жителя Хмельницкой области, обнаружили пластид и патроны. Мужчина от объяснений отказался.

Заведено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Наказание по статье – до 7 лет заключения.

Из-за конфликта в Донбассе на Украине вырос нелегальный оборот оружия, передает РИА Новости.

Власти Украины в 2014 году начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек