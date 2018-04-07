Танкер врезался в особняк XVIII века в Стамбуле и перекрыл Босфор

В субботу танкер Vitaspirit под мальтийским флагом вылетел на берег в проливе Босфор. Инцидент заставил власти прекратить движение судов в обе стороны, пишет "Интерфакс". О раненых не сообщается.

Турецкая газета "Хюрриет" сообщает, что танкер врезался в особняк XVIII века в районе Моста султана Мехмеда Фатиха. Позднее буксиры оттащили судно к более безопасной стоянке.