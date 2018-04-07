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Конфликт в Сирии 41 минута назад

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7 апреля 201819:02

Аэрофотосъемка подтвердила превращение Ракки в руины коалицией США
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Российские военные заявили, что располагают аэрофотосъемкой сирийского города Ракка, который подвергся ударам так называемой международной коалиции во главе с США. В Минобороны РФ опубликовали фотографии данной аэрофотосъемки. На них видны катастрофические разрушения кварталов Ракки после бомбардировок. "Разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения", — цитирует сообщение российского военного ведомства "Интерфакс".

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что с октября 2017 по март 2018 года на неразорвавшихся боеприпасах, оставшихся после бомбардировок Ракки, а городе погибли 130 сирийцев, 658 человек получили ранения. Каждую неделю фиксируется 25-30 случаев подрыва мирных жителей.

Гуманитарная ситуация в Ракке остается очень сложной, продолжили в Минобороны, доступ гуманитарных миссий в город затруднен. Под обломками разрушенных зданий находятся тысячи тел погибших мирных жителей.

Ракка несколько лет была негласной сирийской "столицей" террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).

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