Кубок Дэвиса. Сборная России проиграла соперникам из Австрии

Мужская сборная России по теннису уступила австрийской команде на кортах столичной Малой спортивной арены "Лужников" в зональном матче командного Кубка Дэвиса. В решающем матче Евгений Донской не справился с ветераном соперников Юргеном Мельцером. Общий счет встречи – 1:3.

Надо сказать, что у наших теннисистов был отличный шанс пробиться в осеннюю стадию турнира и там побороться за возвращение в высшую лигу – Мировую группу I. Во-первых, мы играли дома. Во-вторых, в составе сборной Австрии не было седьмой ракетки мира Доминика Тима, который травмирован. В-третьих, наши ведущие игроки чисто внешне были в порядке.

Однако с самого начала матч пошел не по нашему сценарию. Первая ракетка России Андрей Рублев неожиданно уступил не слишком известному Дэннису Новаку – 6:7, 4:6. Правда, Даниил Медведев в пятницу восстановил равновесие, обыграв Себастьяна Офнера – 6:1, 6:2.

Но тут явно "задергался" капитан россиян Шамиль Тарпищев. Опытному вожаку нашей сборной отказало на сей раз чувство опасности. В субботу, 7 апреля, в парном разряде он заменил Евгения Донского на Рублева, а тот проиграл ключевую встречу матча в дуэте с Кареном Хачановыв. Мельцер и Филипп Освальд были сильнее – 6:3, 7:6.

После этого нам надо было выигрывать оба оставшихся личных поединка, но вышедший вместо Рублева Донской не справился с поймавшим кураж Мельцером. Австриец выиграл (6:3, 3:6, 6:3) и принес своей команде путевку в переходные матчи за право вернуться в теннисную элиту. Наша сборная продолжит игры в зональном турнире.